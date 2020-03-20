России грозит дефицит ноутбуков из-за эпидемии и обвала рубля

Крупнейшие дистрибьюторы электроники предупредили о нехватке ноутбуков. Переход на удаленную работу из-за распространения коронавируса и падение курса рубля спровоцировали ажиотажный спрос. Об этом сообщает РБК со ссылкой на участников рынка.

Несколько компаний сообщили о резком повышении уровня продаж ноутбуков и персональных компьютеров. По данным исследовательской группы GfK, на 10-й неделе продажи выросли на 10% по сравнению с предыдущей неделей, а на 11-й – уже на 27%. Наибольшим спросом пользуются ноутбуки стоимостью выше 40 тысяч рублей.

По словам экспертов, на рост продаж повлияли два фактора: переход на удаленную работу из-за вспышки коронавируса, а также снижение курса рубля по отношению к иностранным валютам. Это вынуждает российских потребителей «срочно реализовать отложенные планы покупки компьютеров, пока цены не изменились», говорят аналитики.

«Рынок, ожидающий сезонного спада продаж, усугубленного стагнацией экономики и ослаблением рубля, оказался просто не готов к такому ажиотажу», – указывают игроки рынка электроники. Кроме того, на это накладывается дефицит со стороны производителей. После тотального карантина производство в Китае только-только налаживается и не работает на полную мощность. «Все имеющиеся на складе товары зарезервированы, свободного стока нет, цены растут», – говорят собеседники агентства.

Развитие дефицита во многом будет зависеть от того, какие меры введут власти: чем более жесткий карантин будет объявлен, тем сильнее будет ощущаться нехватка товара. «Пока на ближайшие месяц-полтора предпосылок для существенного улучшения ситуации нет», – заключил один из дистрибьюторов.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 20.03.20

Хакеры заявили о заказе ФСБ на создание киберооружия. / Американский ученый заявил о реальности путешествий во времени. / В России презентуют термометр-наклейку с мобильным приложением. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»