ФАС хочет запретить софт с функциями замедления и «состаривания» гаджетов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выступила с инициативой запретить использовать программное обеспечение, которое «необоснованно сокращает» срок их работы, а также связывает функциональность устройства со сроком износа аккумулятора. Антимонопольщики предлагают внести соответствующие поправки в закон «О защите конкуренции». Локумент опубликован на портале правовой информации.

Помимо этого ФАС предложила запретить вводить потребителей в заблуждение, умалчивая часть существенной информации о товаре. В ведомстве отмечают, что производители и продавцы товаров зачастую идут на ухищрения, умалчивают или неполно информируя о важных условиях эксплуатации товара. Такая практика особенно часто встречается в отношении электроники и бытовой техники.

На сегодняшний день зафиксировано множество случаев, когда международные компании-производители электроники и бытовой техники на программном уровне намеренно ограничивают функциональные возможностей гаджетов в ходе срока их эксплуатации.

Так, в декабре 2017 года американская компания Apple признала существование скрытой функции замедления работы смартфонов iPhone, объяснив это попыткой компенсировать износ аккумуляторов. Однако эта функция была в секрете от потребителей. Компания публично извинилась и предоставила скидку $50 на замену аккумуляторов, но это не спасло ее от судебных исков.

Потребители обвиняли производителя в том, что тот вынуждал их быстрее приобретать новые устройства. Apple выпустила обновленную версию операционной системы iOS, которая позволяет отключить функцию замедления работы устройства для экономии аккумулятора, а также согласилась выплатить владельцам iPhone до $500 млн. Итальянские антимонопольщики оштрафовали Apple на €10 млн.

В аналогичной ситуации оказалась и корейская компания Samsung, которая использовала программное обеспечение для снижения быстродействия смартфонов. За это осенью 2018 года власти Италии оштрафовали компанию на €5 млн.

В ФАС отмечают, что такими действиями компании фактически запланированно формируют у потребителя впечатление, что его устройство устарело, стало работать хуже и подталкивают его к покупке новой модели смартфона.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 03.04.20

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