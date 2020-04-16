В США одобрили производство аппаратов ИВЛ по цене в 25 раз ниже

Новый аппарат для искусственной вентиляции легких (ИВЛ), который в 25 раз дешевле существующих аналогов, получил одобрение американского Агентства по лекарственным препаратам (FDA). Теперь производство аппаратов может быть поставлено на поток, что позволит сократить возникший в мире дефицит аппаратов ИВЛ. Об этом пишет TechCrunch.

Аппарат ИВЛ, получивший одобрение, получил название Coventor. Впрочем, специалисты FDA отметили, что использовать его можно будет только в экстренных ситуациях, например, в той, что оказались США. Coventor стоит около $1 тыс., тогда как средняя розничная цена аппаратов ИВЛ в США составляет $20 тыс.–$25 тыс.

Авторы разработки сообщили, что планируют опубликовать чертежи аппарата для свободного доступа, при условии, что производители во всем мире получат всю разрешительную документацию для их изготовления у местных контролирующих органов.

На момент публикации данного материала в США насчитывалось почти 640 тыс. заразившихся коронавирусной инфекцией нового типа Covid-19. От нее умерло почти 31 тыс. человек, излечиться удалось без малого 53 тыс. человек. Всего же в стране было сделано более 3 млн 261 тыс. тестов на коронавирус, свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса.

Вашингтон, Иван Гридин

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