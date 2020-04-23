Эксперты нашли опасную уязвимость приложения для iPhone и iPad

Стало известно, что хакеры могут получить конфиденциальные данные владельцев смартфонов с помощью почтового приложения Mail. Риску подвержены все модели, выпущенные с 2012 года

Эксперты по кибербезопасности обнаружили опасную уязвимость одного из приложений для iPhone и iPad. Они выяснили, что нативное приложение Mail дает возможность хакерам получить доступ к конфиденциальной информации пользователей. В частности речь идет и о данных для входа на криптобиржи. Уязвимость нашли специалисты ZecOps, рассказав о ней в своем официальном блоге.

По их словам, для заражения устройств хакеры отправляют письма со специальным вложением. При этом вирус способен активироваться еще до полной загрузки сообщения. Вредонос поглощает большую часть памяти гаджета и вызывает краткосрочный сбой в работе операционной системы.

В итоге злоумышленники получают доступ к фотографиям, контактам и получают возможность редактировать сохраненные данные и удалять электронную переписку. Apple предупреждена об угрозе.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 23.04.20

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