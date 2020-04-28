Ученые создали устройство для «ощупывания» виртуальных предметов

Сотрудники Университета Карнеги – Меллона разработали устройство для виртуальной реальности, которое позволяет почувствовать тактильное прикосновение к предметам. Для этого разработчики использовали несколько струн, прикрепленных к разным точкам кисти и пальцев. Это позволяет имитировать ощущения прикосновения к препятствиям и тяжелым предметам. Доклад опубликован на ресурсе Association for Computing Machinery's Digital Library.

Устройство для «ощупывания» виртуальных предметов

Когда рука пользователя приближается к условной строчке, струны блокируют ее движение, что создает впечатление прикосновения к виртуальному предмету. Благодаря тонкой регулировке натяжения каждой отдельно взятой струны, пользователь может «ощупать» предмет сложной формы, например, изваяния. Устройство при необходимости позволит ощутить усилие при передвигании предметов или взаимодействия с виртуальным персонажем.

Масса аппарата не превышает 300 граммов, а серийная версия, как полагают авторы, будет стоить не более 50 долларов. При этом, если верить оценке пользователей, новое устройство реалистичнее, чем протестированные аналоги из числа уже существующих. Помимо использования в сфере развлечений и просвещения, новинка может оказаться полезной в программах медицинской реабилитации.

Вашингтон, Иван Гридин

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