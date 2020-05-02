Данные с мобильных показали американцам активность в российской «оборонке»

Американская геопространственная аналитическая компания Orbital Insights заявила, что осведомлена об активности на российских предприятиях оборонной отрасли, благодаря отслеживанию сигналов мобильных телефонов, пишет Defense One.

Из отчета Orbital Insights следует, что некоторые оборонные заводы в России якобы замедлили производство, сократив количество сотрудников в сменах на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа. По данным издания, отчет составлен на основе анонимных данных, полученных с сотовых телефонов и информации из открытых источников.

В отчете фигурируют такие предприятия, как НПЦ «Салют», «Уралвагонзавод», «Гидромаш», Казанский авиазавод имени Горбунова. Издание сообщает, что аналитики Orbital Insights использовали машинное обучение и интеллектуальную обработку анонимных данных мобильных телефонов, полученные от партнеров. В итоге они якобы получили информацию о перемещении большого числа людей в реальном времени на той или иной территории.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 01.05.20

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