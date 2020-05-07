Группа компаний ZALA AERO (входит в концерн «Калашников») разработала концепцию использования беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Компания вознамерилась доставлять при помощи дронов грузы «в любую точку», рассказали в пресс-службе компании.

«Калашников» создал сервис по доставке грузов дронами

«Не нужно больше выстраивать сложные логистические маршруты, думать о трафике, новое решение – это доставка кратчайшим путем и за минимальное время», – заявили в компании. Отмечается, что местность будет сканироваться при помощи лазеров с воздуха. В результате БПЛА смогут выбирать кратчайший маршрут и обходить препятствия, как природные, так и техногенные.

Заявлено, что система способна в автоматическом режиме прокладывать маршрут и согласовывать его с органами, регулирующими воздушное движение. В компании отметили, что защищенные каналы связи позволяют оператору в лююбой момент взять управление на себя даже на сверхмалой высоте.

Грузовые дроны способны доставлять посылки в дождь и снег, при скорости ветра до 15 м/с, а также ночью. Аппарат способен вернуться на точку старта даже при отказе одного из восьми двигателей.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 07.05.20

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