Ученые Йельского университета задались вопросом, станут ли собаки выполнять команды разного рода роботов. Для этого они провели эксперимент, результаты которого были представлены на конференции HRI (Human-Robot Interaction) – 2020.

Собаки стали подчиняться командам человекоподобного робота

Исследование проводилось с участием 34 домашних дрессированных собак разных возрастов. Каждый четвероногий был обучен команде «сидеть» и выполнял ее по требованию хозяина с первого раза. Собак разделили на две группы. Первой группе собак команду давал человекоподобный робот японского производства Nao, а второй давали прослушать команду, которая доносилась из обычных колонок. При это в обоих случаях хозяин питомца находился непосредственно рядом с ним.

В первой части эксперимента исследователи изучили реакцию собак на их кличку, которая звучала и динамиков робота или из обычной колонки. До того, как питомцы слышали обращение к ним, они по большей части смотрели на хозяина. Когда кличку «произносил» робот, собаки поворачивались к нему, а на звук из колонки никак не реагировали.

На втором этапе робот и колонка давали собаке команду «сидеть». Когда команда звучала от робота, собаки садились, тогда как на колонку никаких реакций не было. Немаловажным фактором было и то, что во время «произнесения» команды робот держал в руке угощение, а колонка в свою очередь ничего «не предлагала».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 15.05.20

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