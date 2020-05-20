Банкам и промышленности отведут полгода для перехода на российское ПО

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России предлагает обязать предприятия и банки, которые входят в критическую информационную инфраструктуру (КИИ), использовать преимущественно российское программное обеспечение и оборудование, пишет РБК.

В Мникомсвязи подготовили проект указа президента, из которого следует, что переход на российский софт начнется с января 2021 года, на отечественное оборудование – с 1 января 2022 года. Сейчас документ направлен на согласование в Минпромторг, ФСБ и Федеральную службу по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК).

Напомним, закон «О безопасности критической информационной инфраструктуры» вступил в силу в России в 2018 году. Закон относит к объектам КИИ сети и ИТ-системы государственных органов, научных и кредитно-финансовых организаций, а также предприятий оборонной, топливной и атомной промышленности, транспорта, энергетики, а также ряд других предприятий.

Все объекты КИИ должны иметь подключение к созданной ФСБ Государственной системе обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА), а также передавать в нее данные обо всех инцидентах на объектах. Предполагается, что порядок перехода на отечественное оборудование и ПО, а также требования к ним правительство России утвердит не позднее 1 сентября 2020 года.

По оценкам экспертов быстрый переход целых отраслей экономики на российский софт и оборудование будет затруднителен. Вероятнее всего, сложности возникнут у энергетиков, металлургов, а также на предприятиях ТЭК, химической и атомной промышленности, так как установленные в них системы имеют длительный и сложный цикл, быстро вмешаться в который будет проблематично.

Кроме того, остается неясным, за чей счет должно происходить переоснащение. Так, например, по словам эксперта по информационной безопасности Cisco Systems Алексея Лукацкого, в прошлом году представитель одного из крупных государственных банков заявил, что полный переход на отечественное ПО обойдется кредитно-финансовой организации в 400 млрд рублей.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 20.05.20

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