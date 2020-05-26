В России создают бомбардировщик-невидимку шестого поколения

Россия преступила к конструированию первого опытного образца стратегического стелс-бомбардировщика. Проект реализуется в рамках программы «Перспективный авиационный комплекс дальней авиации» (ПАК ДА, изделие 80). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на два источника в оборонно-промышленном комплексе (ОПК).

«Изготовлением элементов планера первой машины займется один из авиазаводов в структуре Объединенной авиастроительный корпорации (ОАК), разработка рабочей конструкторской документации завершена, началась поставка материалов», – сообщил представитель отрасли.

По данным другого собеседника агентства, инженеры уже приступили к изготовлению кабины, а окончательная сборка бомбардировщика должна завершиться в 2021 году.

Агентство напоминает, что еще в декабре 2019 года заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко рассказал, что эскизный проект бомбардировщика нового поколения утвержден, а ПАО «Туполев» приступило к разработке ПАК ДА. В феврале 2020 года Криворучко сообщил, что первый двигатель для ПАК ДА в этом году передадут на стендовые испытания.

Стоит отметить, что по задумке конструкторов, в основу ПАК ДА ляжет схема «летающее крыло». Принято решение, что в конструкции аппарата применят снижающие радиолокационную заметность технологии и материалы. Бомбардировщик вооружат перспективными стратегическими крылатыми ракетами, высокоточными бомбами, гиперзвуковым оружием, а также новейшими средствами связи и радиоэлектронной борьбы. Бомбардировщик будет летать на дозвуковых скоростях.

Москва, Иван Гридин

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