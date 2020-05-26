Россия испытает беспилотные подлодки «Посейдоны» до конца года

Первый пуск беспилотного российского беспилотного подводного аппарата «Посейдон» состоится не ранее окончания лета,сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе (ОПК).

«Осенью запланирован практический пуск «Посейдона» с борта атомной подводной лодки «Белгород», которая является первым опытным носителем этих беспилотников. «Посейдона» в собранном виде пока нет, проходят испытания отдельных узлов и агрегатов», – сообщил источник.

В случае успешных испытаний беспилотный агрегат начнут готовить к передаче в ВМФ. Предполагается, что тестирование нового аппарата займет до полутора лет. При этом первый штатный носитель «Посейдонов» – атомная подводная лодка проекта 098531 «Хабаровск», будет спущен на воду в ближайшие месяцы, а испытания продолжатся еще около двух лет.

Технические характеристики подлодки держатся в строгом секрете. Тем не менее, осведомленные источники заявляют, что водоизмещение субмарины составляет около 10 тыс. тонн, крейсерская скорость – 30-32 узла, а глубина погружения достигает 500 метров. Вероятная автономность субмарины -не менее 120 суток, а экипаж превышает 100 человек.

Стоит отметить, что ранее CNBC со ссылкой на источники, знакомые с докладами американской разведки сообщал, что российские атомные беспилотные подлодки «Посейдон» поступят на вооружение не раньше 2027 года. Телеканал при этом вновь акцентировал внимание на отсутствии у США технологий, подобных российским.

Цель российского беспилотного подводного аппарата «Посейдон» заключается в «развале НАТО», считают эксперты Business Insider. Американское издание пишет, что ядерное оружие в основном предназначено для уничтожения города, но российские подводные боевые беспилотники способны «покончить с континентом».

Как писал «Новый День», в феврале американские эксперты высказали опасения, что прибрежные воды США подвергнутся многолетнему воздействию радиации в случае применения торпед с ядерными боеголовками, от которых у них «нет защиты». Аналитики полагают, что Россия может использовать «Посейдон» как страховку, пока «разбирает на части НАТО».

Эксперты допустили, что комплекс «Посейдон» не что иное, как «оружие мести» – в случае нападения на члена НАТО, США ответят, после чего Москва сможет применить беспилотные подлодки для уничтожения Штатов. По словам главного редактора журнала «Национальная оборона» Игоря Коротченко, «Посейдон» разрабатывается как стратегическое оружие ответного удара в случае ракетно-ядерного нападения на РФ, это его единственное предназначение, отмечает РИА «Новости».

«Реальная цель «Посейдонов» – это возмездие в случае возможной агрессии против России, они создаются в ответ на планы Вашингтона развернуть систему глобальной ПРО. Такое средство может использоваться только в ядерной войне и только после того как Россия будет атакована», – сказал Коротченко.

О разработке «Посейдона» президент России Владимир Путин объявил впервые в послании Федеральному собранию в прошлом году. По его словам, такие беспилотники могут быть оснащены как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволит им поражать широкий спектр целей, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.

Москва, Иван Гридин

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