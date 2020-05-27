Эксперт предупредил о рисках ночной зарядки смартфонов

Мобильные устройства не следует оставлять подключенными к зарядному устройству на всю ночь, рассказал глава отдела аналитических и IT-исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган.

«Производители рекомендуют не опускать уровень заряда ниже 20-30% и уж тем более не доводить телефон до полного выключения, если есть желание продлить срок его эксплуатации. Также не стоит часто доводить телефон до полной зарядки, что также приводит к быстрому износу аккумулятора», – посоветовал он.

Как передает «Прайм», оптимальный уровень зарядки должен быть в пределах 30-80%. При соблюдении такого режима зарядки число полных циклов заряда-разряда можно увеличить двукратно, отметил эксперт. Он пояснил, что при ночной зарядке нагрузка на элемент питания продолжается в течение многих часов, что пагубно сказывается на ресурсе аккумулятора.

В связи с этим Коган советует заряжать смартфон перед сном или после пробуждения.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 27.05.20

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