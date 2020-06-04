В России ИИ начинает вытеснять комбайнеров с рынка труда

В России уже через три года каждый десятый комбайн будет беспилотным. Соответствующую технологию разработали специалисты компаний «ЭкоНива» и Cognitive Pilot. Авторы новации заявляют, что их разработку можно применять на уже используемых комбайнах, незначительно доработав их, сообщает пресс-служба Cognitive Pilot.

Систем способна заблаговременно выявлять препятствия на пути комбайна, как статичные (камни, столбы), так и внезапно возникшие, например, выбежавшее животное, а также работать на территории с неуверенной связью со спутниками геолокации.

За три года новой системой искусственного интеллекта предполагается оснастить 10 тыс. комбайнов, работающих в 35 регионах страны. Это около 10% от всех работающих в России комбайнов.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 03.06.20

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