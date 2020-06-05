В России создают винтовку-рекордсмен по дальности стрельбы

Российские оружейники ведут работу над созданием снайперской винтовки, которая будет способна поражать цели на дальности до 7 км. Для таких рекордных показателей решено применять патроны увеличенного калибра и мощности.

«Сейчас мы работаем над винтовкой DXL-5 и патроном с дальностью рекордной стрельбы шесть-семь километров и уверенной стрельбы – три километра. Винтовок с такой дальностью на мировом рынке снайперского оружия еще не было», – приводит слова глава фирмы Lobaev Arms Владислав Лобаев РИА «Новости». Стоит отметить, что 7 км – предельная дальность стрельбы российского 120-миллиметрового миномета «Сани»

Лобаева отметил, что главный секрет дальнобойности скрыт в патроне, в котором применены сразу несколько новшеств, раскрывать которые разработчик пока не пожелал. Он отметил, что, если все сложится благополучно, то первые образцы винтовки появятся в начале 2021 года

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 05.06.20

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