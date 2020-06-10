Летчик-испытатель рассказал о ноу-хау новейшего МиГ-35

На новейшем истребителе российского производства МиГ-35 состоялись испытания практически всех типов имеющихся вооружений, но есть и образцы еще неготовые к применению в воздухе, рассказал летчик-испытатель российской самолетостроительной корпорации «МиГ» Дмитрий Селиванов.

«Есть перспективные виды вооружений, которые наш самолет в состоянии применить, но, например, разработчик этого оружия пока не готов начать его практические испытания», – цитирует Селиванова РИА «Новости». По словам летчика, сейчас перед конструкторами и испытателями помимо тестирования оружия стоит множество других задач, решение которых не останавливается.

Он отметил, что сегодня при обнаружении недостатка в работе какого-либо узла, необходимость переделывать самолет отсутствует – достаточно изменить программное обеспечение, которое отвечает за тот или иной узел машины. «Практически всё делается в цифре, это очень удобно. Напоминает персональный компьютер, который можно обновить, не трогая при этом железо», – пояснил Селиванов.

4 марта сообщалось, что российская самолетостроительная корпорация «МиГ» разработала автоматизированную систему защиты от превышения нагрузок на истребителях МиГ-29М/М2 и МиГ-35. 20 сентября 2019 года производитель МиГ-35 назвал новейший истребитель вершиной семейства самолетов этой марки.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 10.06.20

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