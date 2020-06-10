Сибирские ученые создали автономную автоматическую метеостанцию

Росгидромет приступил к испытаниям экспериментального образца автоматической метеостанции для Арктики. Апробация оборудования проходит на территории Томской области.

Разработчиками универсальной, полностью автоматизированной метеостанции являются специалисты Института мониторинга климатических и экологических систем Сибирского отделения РАН. Станция способна работать без участия человека, а в качестве источника энергии использовать солнечные панели.

«В арктических условиях метеостанция сможет измерять при помощи акустических, оптических и радиационных методов скорость и направление ветра, температуру и влажность воздуха, атмосферное давление, интенсивность, количество, виды осадков, интенсивность солнечной радиации и высоту снежного покрова», – приводит ТАСС слова авторов проекта.

На сегодняшний день на российских метеостанциях работают метеорологи. Они обслуживают оборудования, проводят замеры и исследования вручную и каждые три часа передают полученную информацию в центр обработки. Ученые планируют вывести устройство на рынок в 2022 году.

Наблюдатели отмечают, что остается неясным, как метеостанция будет работать в условиях многодневной пурги и полярной ночи, если источником энергии для нее служат солнечные панели.

Томск, Иван Гридин

Томск. Другие новости 10.06.20

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