В интернете продавали данные застрявших за рубежом россиян

В Сети оказались данные 115 тысяч россиян, застрявших за границей из-за коронавируса и возвращавшихся в Россию. По словам аналитиков, граждане из базы могут стать жертвами мошенников.

Первое объявление о продаже базы емкостью 79,6 тысячи строк появилось в конце апреля. Продавец просил за нее 240 тысяч долларов, пишет РИА «Новости» со ссылкой на DeviceLock. Спустя несколько дней объявление было удалено. При этом автор не предоставил доказательств подлинности сведений.

В июне другой продавец выставил базу, в которой было около 115 тысяч строк. Стоимость данных автор объявления оценил в 66,6 биткоина (примерно 627 тысяч долларов).

«Ориентируясь на представленные продавцом образцы, можно сказать, что в базе 58 столбцов, среди которых есть ФИО, дата рождения, паспортные данные, адрес, телефон, e-mail, дата выезда и въезда из РФ, дата подачи заявления на портале госуслуг, а также данные банковской карты и счета, данные и загранпаспорта и страна нахождения», – говорят эксперты.

Есть две версии того, как данные россиян оказались в Сети. Первая – база была скопирована при передаче из одного ведомства в другое по электронным каналам связи. Вторая – это фейк, так как продавец выставил необычно высокую цену и не предоставляет подтверждений существования данных, помимо скриншотов с 34 строками.

Граждане, чьи персональные данные указаны в базе, могут стать жертвами мошенников. Злоумышленники используют весь свой арсенал, чтобы воспользоваться добытыми сведениями – от фишинговых писем о якобы начисленных компенсациях до фальшивых звонков с целью получить смс-код от интернет-банка.

Продавец базы заявил, что приобретает по реквизитам банковских карт подарочные сертификаты, которые затем выставляет на продажу.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 15.06.20

Китайский робот Эмма предсказала будущее Сербии. / Путин обещал «приятно удивить» средством борьбы с гиперзвуковым оружием. / Самые дорогие корпорации мира установили рекорд по капитализации. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»