Роскачество заявило о небезопасности «умных домов»

Эксперты по кибербезопасности заявили о наличии сразу нескольких угроз, связанных с «умным домом». Так, например, 112 тысяч устройств в 20 тысячах умных домов Zipato дают возможность хакеру открывать двери и делать все, что ему угодно. Кроме того хакеры научились управлять розетками, а через них и подключенными устройствами. Эксперты по безопасности также обнаружили уязвимость в выпрямителе для волос, который хакеры могли разогревать выше 230 градусов. В 2020 году исследователи Check Point обнаружили уязвимость в «умных» лампочках: через нее можно было получить доступ к сети Wi-Fi.

В связи с выявленными угрозами в Роскачестве советуют использовать надежные пароли и двухфакторную аутентификацию, а также пользоваться на компьютере антивирусом, защищать Wi-FI и сеть VPN (Virtual Private Network, «виртуальная частная сеть»). Если это возможно, то лучше использовать более одного маршрутизатора, чтобы ваши устройства IoT находились в сети, отличной от сети вашего основного ПК. Это защитит информацию на вашем ПК в случае, если ваши IoT-устройства будут скомпрометированы, советуют в Роскачестве.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 16.06.20

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