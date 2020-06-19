Японцы научились опылять растения при помощи мыльных пузырей

Японские исследователи научились опылять цветы с помощью мыльных пузырей, что позволит спасти многие виды растений в случае вымирания пчел, популяции которых сокращаются во всем мире.

«Это звучит фантастично, но мыльный пузырь действительно позволяет эффективно опылять цветы и гарантирует, что качество завязей будет таким же, как и при обычном опылении», – заявил доцент Японского института науки и технологий и ведущий автор исследования Эйдзиро Мияко.

Пузыри распыляют роботы-пылесосы и небольшие беспилотники. Опыты показали, что они справляются с опылением лучше, чем все иные машинные методы. Ученые протестировали различные мыльные составы и остановились на лаурамидопропил бетаине. Это соединение иногда используют производители шампуней. Затем исследователи протестировали систему распыления, смонтированную на беспилотнике. Выяснилось, что система работает исправно и с высокой точностью.

Токио, Иван Гридин

Токио. Другие новости 19.06.20

В горах Крыма обнаружили крупные подземные запасы пресной воды. / Екатеринбургские депутаты намерены обсудить строительство вышек 5G рядом с домами. / Роскомнадзор разблокирует Telegram – решение согласовано с Генпрокуратурой. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»