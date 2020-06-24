Хакеры слили в Сеть данные миллионов пользователей Telegram

На одном из многочисленных форумов в теневом сегменте интернета (даркнете – прим. ред.) была опубликована база, содержащая персональные данные нескольких миллионов пользователей мессенджера Telegram, сообщает портал «Код Дурова».

Объем опубликованных данных составляет порядка 900 мегабайт. Обладатель доступа к данной информации может по нику пользователя узнать номер его телефона и уникальный идентификатор.

В пресс-службе Telegram подтвердили факт существования такой базы. Там пояснили, что информация собирается через встроенную функцию импорта контактов еще при регистрации пользователя. Представители компании добавили, что ни один сервис, позволяющий пользователям общаться с контактами из своей телефонной книги, не может полностью исключить подобный перебор, передает РИА «Новости».

Москва, Иван Гридин

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