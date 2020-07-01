Эксперты выявили вирус-вымогатель для Mac OS

В мире получает распространение новое вредоносное программное обеспечение для операционной системы Mac OS. Как сообщает 9to5mac, оно получило название EvilQuest. Эксперты отмечают, что оно распространяется через популярные торрент-трекеры и содержится в дистрибутиве приложения Little Snitch.

После того, как пользователь запустил PKG-файл, происходит автоматическая загрузка вируса-шифровальщика. После этого на экране появляется сообщение с требованием выплатить $50, чтобы восстановить заблокированные данные, в противном случае они будут безвозвратно удалены через трое суток.

Эксперты отмечают, что вирус невозможно удалить из ОС. В связи с этим они рекомендуют восстановить компьютер из резервной копии. Если таковой не имеется, поможет только полный «сброс» Mac до заводских настроек.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 01.07.20

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