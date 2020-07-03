Россия отказалась строить медицинский модуль для МКС

В российском сегменте Международной космической станции не будет полноценного медицинского модуля. Об этом сообщил директор Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Олег Орлов.

«Полноценный медицинский модуль пока, к сожалению, не стоит в повестке дня. И потом – для МКС уже поздно что-то новое затевать, а дальнейшие планы пока не определены», – сказал Орлов в интервью РИА «Новости».

Работа МКС утверждена до 2024 года. Страны, задействованные в космическом проекте, обсуждают продление деятельности станции до 2028 – 2030 годов. Технически это возможно, однако окончательного решения пока нет.

Тем временем, российские ученые продолжают работу над силовым многофункциональным тренажером. Его как раз и планировалось установить в медицинском модуле.

Все спортивные тренажеры в российском сегменте МКС находятся сейчас в модуле «Звезда». Там же располагаются каюты для сна, обеденный стол и туалет.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 03.07.20

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