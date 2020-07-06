Эксперт оценил возможности спрятаться от системы распознавания лиц

Эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский поделился своим мнением, могут ли накладные усы и борода, сдвинутая на лоб шапка и крупные очки, а также другие решения оказать противодействие системе распознавания лиц, сообщает «Прайм».

Он отметил, что система распознавания лиц хорошо зарекомендовала себя при выявлении преступников и нарушителей карантина. Тем не менее, ее можно использовать и для мошенничества. Кроме того, система часто подвергается критике из-за вторжения в частную жизнь и доступа к приватной информации, напомнил Кричевский.

В мире идет активная разработка систем, способных сбить с толку алгоритмы по распознаванию лиц. Так, например, в Японии создали очки с LED-лампами. Они «ослепляют» камеры наблюдения, но для человеческого глаза практически не заметны. Кроме того, появился стартап URME Surveillance. Его авторы печатают на 3D-принтере маски разных людей, что позволяет сбить с толку систему распознавания лиц.

По мнению Кричевского, прогресс не стоит на месте и всё равно возьмет верх, как бы инженеры ни пытались обойти современные высокотехнологичные разработки, а алгоритмы научатся обходить препятствия.

Москва, Иван Гридин

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