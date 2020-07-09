Российские ученые создали невидимое для радаров покрытие

Ученые разработали новый метаматериал, способный делать антенны самолетов, мачты кораблей и другие предметы полностью невидимыми для радаров, сообщает пресс-служба НИТУ «МИСиС» со ссылкой на публикацию в научном журнале Scientific Reports.

«Мы придумали специальное покрытие, основанное на идеальном магнитном дипольном рассеивателе, которое превращает вытянутый металлический объект с электрическим откликом в объект с магнитным откликом. В результате подобный объект становится невидимым», – рассказал сотрудник НИТУ «МИСиС» Алексей Башарин.

Исследователи подобрали такую структуру «плоского» метаматериала, которая почти не взаимодействует с падающими на нее электромагнитными волнами, «пропуская» их через себя. В структуру материала входят металлические и диэлектрических наночастицы, которые уложены в повторяющийся узор. Он устроен так, что скрываемый им предмет перестает взаимодействовать с электрической компонентой света и не рассеивает ее.

Москва, Иван Гридин

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