Пульты для телевизоров приравняли к электронным сигаретам

Пульты дистанционного управления попали в список устройств, которые может задекларировать только Центральная акцизная таможня (ЦАТ). В этом перечне также есть электронные сигареты, но пульты не являются подакцизными. Это правовое расхождение поставило под угрозу производство телевизоров в России.

Приказ Минфина, регламентирующий работу таможенных органов, вступил в силу 2 июля, пишут «Ведомости». Согласно документу, оформлять подакцизные товары может только ЦАТ и руководствоваться теперь она может лишь кодами товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности.

Пульты попали под один код с электронными сигаретами, и оформить их ввоз в Россию невозможно ни на ЦАТ, так как эти устройства не облагаются акцизом, ни на обычной таможне. Об этом в письме главе Минфина Антону Силуанову сообщила Ассоциация производителей и продавцов электроники (РАТЭК).

Проблемы с таможней могут привести к приостановке российских заводов, на которых собирается электроника, в том числе телевизоры. Дело в том, что большая часть пультов ДУ в России не производится, а импортируется. Производители не видят смысла собирать пульты в РФ из-за низкой себестоимости.

Объем российского рынка телевизоров составляет 5 млн штук в год, но без пульта телевизор нельзя продать, указывают эксперты. Пульты важны не только для телевизоров, но и для телеприставок, кондиционеров и прочей электроники, и этот рынок составляет десятки миллионов штук в год.

Москва, Зоя Осколкова

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