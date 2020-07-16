В России создали систему противодействия гражданским дронам

В России создали мобильный комплекс для борьбы с гражданскими беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Система способна без участия оператора идентифицировать дрон по принципу «свой – чужой» и в автоматическом режим не допустить несанкционированное проникновение на охраняемую территорию.

Мобильный комплекс противодействия БПЛА получил название «Атака-Трофи». Он создан на базе автомобиля УАЗ. Система обнаруживает беспилотник, отслеживает его перемещения, а в случае необходимости выводит его из строя, рассказали в пресс-службе Ростеха.

««Атака-Трофи» осуществляет радиочастотную детекцию в радиусе до 1 км и подавляет каналы управления в диапазоне частот, который используется БПЛА общегражданского применения – от 2 ГГц до 6 ГГц», – говорится в сообщении.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 15.07.20

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