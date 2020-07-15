В Минтрансе назвали сроки появления в Москве беспилотных такси

Первые беспилотные такси могут появиться на улицах Москвы уже в 2024 году, заявил заместитель министра транспорта Алексей Семенов. По его словам, такси без водителей появятся в столь сжатые сроки, если будет реализован план, который разрабатывается при участии Минтранса, МВД и Минпромторга и ключевыми компаниями, передает ТАСС.

По мнению представителя «Яндекса», на отдельно взятых территориях беспилотные такси могут появиться и ранее 2024 года. «Если мы говорим о сильно загруженных центрах мегаполисов, то по нашей оценке, технология будет готова через три-четыре года. Спрос на транспортные и логистические услуги рос и до пандемии, а сейчас только ускорился, и беспилотный транспорт поможет его компенсировать», – приводит РБК слова представителя компании.

Тестирование беспилотного транспорта проводят в Москве и еще десятке регионов. В столице в эксперименте участвует «Яндекс».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 15.07.20

TikTok оштрафовали за сбор информации о детях. / Россия занялась разработкой двигателя для полетов в дальний космос. / Пульты для телевизоров приравняли к электронным сигаретам. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»