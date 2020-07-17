Светофорами на пешеходном переходе можно будет управлять через смартфон

В России разрабатывается приложение для смартфона «Гусеница», с помощью которого можно будет продлить время зеленого сигнала светофора. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на представителя Национальной технологической инициативы (НТИ) «Автонет».

Сервисом смогут воспользоваться сопровождающие групп школьников, идущих на экскурсии. Если времени зеленого сигнала светофора недостаточно, учитель подключится к светофору и продлит «зеленый свет» еще на один период.

Кроме того, приложение может пригодиться пожилым гражданам и людям с ограниченными возможностями.

Сервис создан на базе ГЛОНАСС и уже был протестирован в Курске. До конца года планируется провести испытания в Москве.

Для того чтобы система работала, на светофор необходимо установить специальное устройство. В настоящее время разрабатывается порядок подключения к приложению, а также ограничения его использования, чтобы сервисом нельзя было воспользоваться с хулиганскими целями.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 17.07.20

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