В России создают универсальный двигатель для самолетов

Специалисты ОКБ имени А. Люльки Уфимского моторостроительного производственного объединения (входит в ОДК «Ростеха») приступили к разработке универсального авиационного двигателя, который будет пригоден для установки на истребители без доработки планера. Об этом рассказал управляющий директор предприятия Евгений Семивеличенко.

По его словам, в агрегате будут использоваться узлы предыдущих двигателей «с целью получения более высоких технических характеристик», передает РИА «Новости». Установить новые двигатели можно будет на Су-27, Су-30, Су-35.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 20.07.20

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