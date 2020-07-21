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Вторник, 21 июля 2020, 15:05 мск

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Илон Маск поделился идеями о чипировании человечества

Фото: Reuters

Вживлённый в человеческий мозг чип позволит контролировать уровень гормонов, а также слушать музыку без наушников и колонок, заявил основатель и глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск.

«Отвечая на вопрос ученого Остина Говарда, Маск подтвердил, что технология, над которой он работает (cтартап Neuralink, занимающийся созданием вживляемого в мозг чипа-имплантата), позволит людям «слушать музыку прямо из чипов». Он также заявил, что Neuralink «может помочь контролировать уровень гормонов»», – отмечает портал LAD Bible .

Маск отметил, что благодаря контролированию гормонального фона люди будут менее тревожны, более сконцентрированы на работе и собственных мыслях. Он полагает, что чип будет способен стимулировать высвобождение окситоцина, серотонина и других химических веществ.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 21.07.20

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