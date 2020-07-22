Россия обзаведется новейшими штурмовыми вертолетами

В России начались летные испытания новейшего транспортно-боевого вертолета Ми-8АМТШ-ВН, сообщил гендиректор холдинга «Вертолеты России» (входит в «Ростех») Андрей Богинский. «Идет активная работа по новому локатору с тем, чтобы к осени поставить его на серию», – приводит слова Богинского РИА «Новости».

По словам индустриального директора авиакластера «Ростеха» Анатолия Сердюкова, технический облик Ми-8АМТШ-ВН сформировали с учетом опыта боевого применения вертолетов в современных военных конфликтах. Так, например боевые возможности винтокрылой машины будут увеличены за счет двигателей повышенной мощности, новой несущей системы, расширенного состава вооружения, усиленной защиты. В итоге машина будет пригодна для Использования в спецоперациях в самых сложных условиях.

Новый вертолет получит два пулемета калибра 12,7 миллиметра, а также новое пилотажно-навигационное оборудование. Для повышения боевой живучести применен принцип комбинации «стеклянной кабины» и надежных аналоговых приборов. Кроме того, корпус винтокрылой машины дополнительно бронирован композитными материалами и сплавами на основе титана.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 22.07.20

США объявили о сроках возобновления полетов Boeing 737 MАХ. / Минюст обвинил китайцев в хищении данных о разработке вакцины от Covid-19. / В России задумались об увеличении вместимости Sukhoi Superjet. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»