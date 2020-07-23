В Калининграде придумали как сделать слепых «зрячими»

Сотрудники Балтийского федерального университета имени Канта в Калининграде решили создать технику сенсорного зрения. По их оценкам, разработка позволит незрячим «видеть кожей». Об этом сообщает пресс-служба БФУ.

«Идея сенсорного зрения не нова, при обзоре литературы по этой теме я нашел статью 1969 года в журнале Nature, где экспериментально доказали, что изображения, генерируемые на спине человека с помощью матрицы из множества вибраторов, могут распознаваться. В ходе этого эксперимента человек мог прочесть буквы и даже различать силуэты. И эта работа вдохновила меня на идею разработки прибора для незрячих», – рассказал заведующий лабораторией оптических излучений научно-технологического парка «Фабрика» БФУ Дмитрий Шитц.

Он рассказал, что 3D-камера установят на голове слепого. Она будет считывать изображение, оправлять данные на мини-компьютер, который построит карту удаленности предметов, находящихся в поле зрения камеры. После этого даные поступят на поверхность кожи человека. Сила вибрации будет варьироваться в зависимости от удаленности того или иного предмета. В вузе заявили, что разработка является ноу-хаю, и на нее уже получен патент.

Калининград, Иван Гридин

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