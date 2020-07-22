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Четверг, 23 июля 2020, 01:48 мск

Новости Технологии

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Россия обзавелась новым пистолетом-пулеметом от «Калашникова»

Фото: kalashnikovgroup.ru

Россия завершила госиспытания нового пистолета-пулемёта Калашникова. «Межведомственная комиссия признала изделие годным для серийного производства и рекомендовала присвоить ему наименование «9 мм пистолет-пулемёт Калашникова ППК-20» для увековечивания памяти Виктора Михайловича Калашникова», – говорится в сообщении концерна.

В качестве базового образца, который лег в основу нового стрелкового оружия лег серийно выпускаемый пистолет-пулемёт «Витязь-СН». Новинка отличается существенно улучшенной эргономикой и широким ассортиментом прилагаемого снаряжения, а так же высокой надёжностью. Кроме того, новое оружие будет снабжаться прибором для малошумной стрельбы.

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