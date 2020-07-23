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Четверг, 23 июля 2020, 14:08 мск

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Прометей подорвал авторитет американской ПРО

Фото: Минобороны РФ

США раскрыли научно-технический потенциал по противоракетной обороне. ИноСМИ заявляет, что новейшая российская система противовоздушной обороны С-500 «Прометей» обошла их в данной области. Издание отмечает, что «Прометеи» подорвут авторитет THAAD.

В материале заявлено, что 10 ракет комплекса THAAD способны поражать цели на удалении от 500 метров за 2,5 секунды до нескольких тысяч километров. Между тем, С-500 принадлежит к новому поколению систем воздушно-космической обороны. Ее дальнобойность на 50% больше, чем у С-400 «Триумф», а высота и скорость объекта перехвата превосходит показатели предшественника почти двукратно.

С-500 способен перехватывать практически все средства воздушного нападения, состоящие на вооружении США, а также уничтожать гиперзвуковое оружие в околоземном пространстве, низкоорбитальные спутники и космические средства поражения.

Москва, Иван Гридин

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