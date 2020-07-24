В России предложили обложить налогами роботов

В России хотят ввести налог на роботов. Собранные средства пойдут в Фонд переподготовки уязвимых профессий, который поддерживает граждан, потерявших работу из-за замены их машинами.

С предложением в Минфин обратился Институт прогрессивного образования, пишут «Известия». Роботизированные технологии сегодня активно заменяют людей не только на промышленных предприятиях, искусственный интеллект начинают использовать вместо работников других распространенных профессий, указывают авторы инициативы.

В течение 10-15 лет в стране без работы могут остаться 20 млн человек. Работодателям выгоднее «нанимать» роботов, так как за них не нужно платить НДФЛ, взносы в страховые и пенсионные фонды. В числе профессий, представители которых оказались под угрозой, находятся продавцы и кассиры, экскурсоводы, охранники, рекрутеры, банковские сотрудники, аналитики и другие.

«Мы предлагаем ввести сбор, сопоставимый с 13% НДФЛ со средней заработной платы определенной профессии, но установить точный размер отчислений можно будет только после всеохватывающей общественной дискуссии», – рассказала директор Института прогрессивного образования Анна Маркс, добавив, что размер фонда будет зависеть от скорости роботизации бизнеса в России.

Инициативу уже поддержали в комитете по бюджету и налогам ГД, в Общественной палате РФ и «Деловой России». В свою очередь в Минфине сообщили, что предложение на рассмотрение в ведомство еще не поступило. В Минтруде напомнили, что сегодня в стране уже ведется деятельность по переобучению безработных граждан.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 24.07.20

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