Компания GSC презентовала первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Ролик опубликовали на YouTube-канале консоли. «Изучите один из крупнейших на сегодня открытых миров, наполненный радиацией, мутантами и аномалиями», – предлагают разработчики игры.

Стоит отметить, что в ролике запечатлены известные геймерам локации из первой части легендарной RPG. Так, например, легко узнается место где в подземелье торгует оружием и снедью некий Сидорович. Рядом со входом у костра сидят сталкеры, травят байки и играют на гитаре.

Разработчики опубликовали трейлер к игре S.T.A.L.K.E.R. 2

Из ролика следует, что в новой части легендарной игры останутся основные ее фишки, например, проверка на наличие аномалий за счет брошенного болта. Известно, что игра выйдет на новом Xbox Series X и PC и будет доступна подписчикам Xbox Game Pass.

Напомним, первая часть игры «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля» украинских разработчиков вышла в свет в 2007 году. Она стала одной из самых популярных RPG своего времени. В итоге позже было выпущено несколько дополнений и модификаций, которые отличались улучшенной графикой и новыми дополнениями.

Впрочем, хоть трейлер и появился, разработчики умолчали, когда можно будет увидеть новинку.

Киев, Иван Гридин

Киев. Другие новости 24.07.20

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