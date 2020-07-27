Британский студент представил устройство навигации для слепых и слабовидящих людей, которое по габаритам сопоставимо с джойстиком для компьютерных игр. Оно получило название Theia, а в его основе заложен управляющий силовой гироскоп (гиродин). Он также снабжен лидаром и камерой.

В Британии создали электронную альтернативу собакам-поводырям

Прибор следует нести в руке чуть перед собой. Когда на пути возникает какое-либо препятствие, устройство за счет работы гироскопа слегка отклоняет руку пользователя в ту или иную сторону. Отмечается, что использование прибора можно сравнить с помощью собаки-поводыря. Theia пока что существует в виде прототипа, передает lboro.ac.uk. Будет ли проект запущен в производство, пока ничего не говорится.

Лондон, Иван Гридин

Лондон. Другие новости 28.07.20

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