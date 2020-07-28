В России появился новый способ обмана желающих заработать на криптовалюте

В России выявили новую схему мошенничества – аферисты предлагают пользователям заработать на майнинге криптовалют. Об этом рассказали эксперты Qrator Labs.

Пользователей заманивают обещанием денег за сдачу в аренду неиспользованных мощностей их компьютеров. Злоумышленники предлагают заработать до 20 тысяч рублей в час. Пользователь заходит на сайт, где есть счетчик, который якобы показывает, сколько денег уже заработано.

Чтобы присоединиться к системе, клиенту сначала нужно оплатить «верификацию». При этом аферисты получают реквизиты банковской карты жертвы и могут списывать «комиссию» за подключение многократно, передает РИА «Новости».

Мошенники не могут использовать легальные платежные системы, так как при срабатывании антифрод-системы или по жалобе пользователей их сайт подвергнется блокировке. «С этой целью злоумышленники создают фасадные платежные системы – подобных лендингов множество, и работают они практически идентично: фактически это один и тот же код платежной системы, которым различные злоумышленники пользуются начиная с 2017-2018 года», – технический директор Qrator Labs Артем Гавриченков.

Специалисты по кибербезопасности напоминают, что совершать платежи в интернете лучше только на проверенных сайтах, где есть пункт о политике конфиденциальности и пользовательское соглашение.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 28.07.20

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