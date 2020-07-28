Ученые нашли еще один параметр для биометрической подписи

Ученые из отдела системной инженерии Университета Лагоса в Акоке заинтересовались идеей поиска новых критериев для биометрии. В ходе исследований они выяснили, что смех человека также может быть использован в биометрии, став надежным способом защитить какие-либо данные. Их исследование опубликовано в журнале International Journal of Biometrics.

Они выяснили, что люди легко узнают своих знакомых по характерной манере смеяться, при этом смех оказался более ярким маркером, чем устная речь. Кроме того, в пользу смеха как биометрического параметра говорит и тот факт, что скопировать (сымитировать) тембр и интонации голоса того или иного человека при желании возможно, но рассмеяться похожим образом мало кому удается.

Ученых провели статистический анализ различных звуковых частот, присутствующих в смехе разных людей, чтобы создать цифровую подпись для каждого уникального примера. Первые тесты показали, что их алгоритм распознавания работает без ошибок в 90% случаев.

«Доказано, что смех является потенциально конкурентной биометрической функцией для идентификации личности, которая может быть встроена в системы искусственного интеллекта в различных приложениях», – заключила команда.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 29.07.20

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