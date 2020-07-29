Подводный робот обогнул всю Атлантику за четыре года

Подводный робот успешно завершил круговое путешествие по Атлантике. Он был назван Slocum G2 Glider, а его разработку вела американская компания Teledyne Webb Research

Робот напоминает собой торпеду с крыльями и окрашен в ярко-желтый цвет. В общей сложности аппарат преодолел путь в 22 744 километра. На это ему потребовалось более четырех лет и четыре остановки для прохождения техобслуживания.

Автономный аппарат получил имя «Сильба» и был выпущен с завода в 2011 году. Solcum G2 Glider использует для передвижения энергию волн и изменение собственной плавучести, а не винты. Он изготовлен из углепластика, а его масса составляет 55 кг, длина – 1,8 метра и 0,5 метра в диаметре, размах крыла – 1 метр. Максимальная глубина погружения – 1 километр.

Для связи с операторами робот оснащён спутниковым терминалом Iridium и акустическим модемом. Во время путешествия аппарат собрал данные о состоянии воды и течений, а также проверил несколько алгоритмов энергосбережения, сообщает Teledynemarine.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 29.07.20

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