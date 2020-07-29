В США создали сверхточный имплантат для подключения мозга к компьютеру

Исследователи из Мичиганского университета создали мозговой имплантат сверхмалой мощности, что делает его на 90 % энергоэффективнее, чем аналогичные устройства. Кроме того, ученые утверждают, что их имплантат очень точен в расчётах нейронных электрических сигналов.
Разработка может лечь в основу долговременных мозговых имплантатов, которые будут полезны при лечении неврологических заболеваний, смогут использоваться для управления искусственными роботизированными протезами конечностей и другой электроникой.
Однако главное преимущество новой разработки в способности сжимать сигналы, передающиеся мозгом. Учёные сосредоточили своё внимание на пиковых сигналах нейронов, пересекающих определённый порог мощности. Это позволило сократить объём данных, которые необходимо обработать компьютеру и в то же время спрогнозировать следующий запуск нейронов, передает 3dnews.ru.
Вашингтон, Иван Гридин
Вашингтон. Другие новости 29.07.20
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