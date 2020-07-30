В России создали фотоматрицу, способную смотреть сквозь преграды

В России создали новую технологию производства инфракрасных фотоприемных матриц, которые позволят видеокамерам «видеть» в инфракрасном диапазоне, сродни комарам, отдельным видам рыб и змей. Технологию представил Центр компетенций НТИ «Сенсорика» на базе Национального исследовательского университета «МИЭТ» (НИУ МИЭТ).

Камеры с такой матрицей будут способны различить объекты в тумане, в облаке пыли и даже за непрозрачными преградами. Кроме того, такие приборы пригодятся при анализе отказов в работе микроэлектроники и полупроводников, а также при неинвазивной оптической когерентной томографии.

По словам разработчиков, технология позволит российским производителям оказаться в одном ряду с мировыми лидерами в области разработки и создания ИК-фотоприемных матриц и изготавливать камеры типа ANDANTA, FPA640x512-TE2, Germany, Xenics, XSW-640, Belgium.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 30.07.20

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