Пермские ученые создали технологию для уменьшения расхода топлива самолётов

Исследователи из Пермского Политеха придумали, как снизить массу конструкций самолетов и ракет, сохранив их прочность. Благодаря меньшей массе в ходе эксплуатации заметно снизится расход топлива. Результаты работы ученых опубликованы в Lecture Notes in Mechanical Engineering.

Исследователи использовали методику двухэтапного проектирования и два подхода обработки заготовок деталей – топологическая и параметрическая оптимизации. На первом этапе при помощи программного обеспечения исследователи определили оптимальную форму изделий. Вторым этапом, они построили новые модели с помощью другого программного кода. В результате, им удалось уменьшить вес в 2,4 и 6,7 раза относительно изначальной заготовки. Более того, конструкция сохранила прочность.

Ученые считают, что технология будет полезна в аэрокосмической области.

Пермь, Иван Гридин

Пермь. Другие новости 30.07.20

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