Пользователям рассказали об опасности сайтов знакомств

Специалисты по кибербезопасности предупредили россиян о том, что на сайтах знакомств можно столкнуться с мошенниками. Об этом сообщает агентство «Прайм».

В настоящее время сайтами для знакомств пользуются люди любого возраста. Но необходимо не терять бдительности и соблюдать меры безопасности, предупреждает глава Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов.

Эксперт указал, что на онлайн-сервисах всегда будет определенный процент недобросовестных или психически неуравновешенных пользователей. В первую очередь можно стать жертвой хакеров, которые отправляют ссылки на вредоносное ПО.

Кроме того, есть вероятность попасть в неприятную ситуацию с шантажистом, которому пользователь неосторожно отправил откровенные фото, предупреждает Куканов.

Нередки случаи, когда новые знакомые просят перевести деньги, причем, делают это очень искусно. Пользователям сайтов знакомств эксперт советует сохранять трезвую голову и критически относиться к процессу взаимодействия с другими пользователями.

Москва, Зоя Осколкова

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