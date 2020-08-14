В Южной Корее инженерам удалось создать компактный надеваемый на тело 3D-принтер для печати гибких электронных схем непосредственно на поверхности кожи. Аппарат следует закрепить на руке, ноге, спине или другой части тела, после чего он готов к печати проводящих дорожек. Их можно использовать для отслеживания движений тела, прикосновений или других целей.

Корейцы создали 3D-принтер для печати электронных схем на теле

Исследователи анонсировали, что подробная презентация их разработки состоится на осенней конференции UIST 2020. На сегодняшний день они ограничились публикацией краткого видеоролика с примерами работы 3D-принтера и его кратким описанием.

Конструкция принтера предельно проста. Раму размещают на поверхности кожи и крепят к телу двумя ремнями. Над рамой расположен механизм передвижения печатающей головки, которая представляет из себя шприц, заполненный токопроводящей эластичной краской.

Разработчики показали примеры устройств, которые можно напечатать на коже. Один из них – датчик сгиба руки, который позволяет в режиме реального времени с высокой точностью отображать положение руки в пространстве на компьютере. Другой прототип позволяет менять громкостью музыки, перемещая палец по напечатанному ползунку громкости. Также авторы показали датчики осанки, прикосновения к руке и ходьбы, передает N+1.

Сеул, Иван Гридин

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