В России создали новую систему беспроводной передачи данных

Госкорпорация Ростех заявила о разработке новой системы беспроводной передачи данных. Она позволит создавать высокоскоростные надёжные защищённые сети вдали от развитой инфраструктуры.

Данный комплекс назвали «Степь». В его состав входит точка доступа, которая действует как ретранслятор и соединена с наземной инфраструктурой связи. Для подключения удалённых пользователей используются мобильные модемы. Предполагается производить несколько модификаций оборудования, которое сможет работать в диапазонах 2,1-2,5 ГГц, 5,6-6,4 ГГц и 10,1-10,7 ГГц. В госкорпорации также заявили, что система будет совместима со всенаправленными, направленными (ФАР), секторными антеннами, а также антеннами с АФАР (активная фазированная антенная решётка).

Скорость передачи данных может достигать 50 Мбит/с, дальность действия – 80 км, рабочий диапазон температур – от -50 до +65 градусов Цельсия. Разработчики считают, что «Степь» будет востребована в районах с плохо развитой телекоммуникационной инфраструктурой, при спасательных операциях, строительных работах.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 15.08.20

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