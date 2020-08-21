В России создали батарейку с 20-летним сроком службы

Российские учёные НИТУ «МИСиС» создали уникальный источник питания, способный служить 20 лет. Результаты проделанной работы ученые опубликовали в журнале Applied Radiation and Isotopes.

Россиянам удалось создать батарейку, которую назвали «атомно». Устройство малого размера способно вырабатывать электрический ток за счет радиоактивного распада. В ее составе заложены полупроводниковый и радиоактивный элементы.

Устройство позволит питать микроэлектронику. Размеры батарейки миниатюрны и сопоставимы с зарубежными аналогами. Кроме того она вдвое дешевле и значительно производительнее.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 20.08.20

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