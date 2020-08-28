ФАС предоставила Apple три месяца на устранение нарушений закона

Российские антимонопольщики (ФАС) потребовали от американской корпорации Apple допускать в магазин приложений App Store программное обеспечение сторонних разработчиков, заявили в пресс-службе ведомства. Там также указали, что устранить нарушения следует до конца ноября.

По данным ФАС, осенью 2018 года после выхода операционной системы iOS 12 с предустановленным приложением Screen time корпорация стала ограничивать работу ряда инструментов, из-за чего, например, приложения родительского контроля потеряли часть важного функционала. Кроме того, заявили в ведомстве, Screen time оставляет за собой поддерживать родительский контроль за счет возможностей iOS, но делает их недоступными сторонним разработчикам.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 28.08.20

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