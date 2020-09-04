В ОСК заявили о проблемах при строительстве новейших субмарин

Серийное строительство двух новейших дизель-электрических субмарин проекта 677 «Лада» идет с отставанием от графика, рассказал глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов. По его словам, это происходит по вине одного из поставщиков оборудования.

«Технически один из наших поставщиков не справился с работоспособностью оборудования. Из-за этого завершение строительства первых двух серийных кораблей идет с отставанием. Уперлись в невозможность передачи лодок в том виде, в котором они сейчас есть», – приводит РИА «Новости» слова Рахманова.

Отмечается, что на завершившемся форуме «Армия-2020» был подписан контракт на строительство еще одной лодки «Лада». Годом ранее был заключен договор о создании двух таких субмарин, но закладка задерживается.

Неатомные подлодки проекта 677 «Лада» принадлежат к четвертому поколению и считаются самыми современными и перспективными российскими кораблями такого типа с точки зрения боевой эффективности и по тактико-техническим характеристикам.

Санкт-Петербург, Иван Гридин

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