В ОСК рассказали о строительстве подлодок пятого поколения

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) ведет разработку боевых подлодок пятого поколения. В частности, речь идет об атомной «Хаски» и неатомной «Калине», рассказал глава организации Алексей Рахманов. «Никто эти проекты не отменял, мы продолжаем их разработку в рамках того, что можно сделать инициативно», – приводит его слова РИА «Новости».

Отметим, что разработка «Хаски» ведется в двух вариантах вооружения. Подводные лодки этого типа будут оснащаться крылатыми ракетами «Калибр», способными уничтожать корабли противника, а также гиперзвуковыми ракетами «Циркон», с помощью которых можно уничтожать крупные надводные цели, например, авианосцы и крейсеры. Главной отличительной особенностью «Калины» станет воздухонезависимая энергетическая установка.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 08.09.20

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